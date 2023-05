14:34

Qantas si prepara a conquistare lo scettro del volo più lungo del mondo. La compagnia prevede di lanciare a fine del 2025 il collegamento Syndey-Londra: la tratta coprirà nel complesso 17.020 chilometri e avrà la durata di 20 ore.

I voli, come precisa travelmole.com, saranno operati con Airbus A350-1000, configurati in 4 classi con 238 posti.



Attualmente il volo più lungo del mondo è quello operato da Singapore Airlines verso New York.