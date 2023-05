Il comproprietario di Miss Mondo sta per lanciare una compagnia aerea

15:28

Un nuovo vettore che metterà in collegamento India e Nepal con il Vecchio Continente. Questo il progetto che si sta preparando a lanciare la famiglia Gurung, originaria del Nepal, che lo scorso autunno è diventata comproprietaria di Miss Mondo.

Il vettore si chiama Himalaya Jet e, come riporta ttgmedia.com, è già stata costituita e conta di iniziare le operazioni da Londra a settembre.



A capo dell'operazione c'è Dipendra Gurung e al momento può contare su un ufficio al Terminal 2 di Heathrow. Secondo i piani il vettore dovrenne operare voli sia da Londra che da Parigi verso Mumbai, Delhi e Kathmandu. Ma lo sviluppo potrebbe non fermarsi qui: nei progetti c'è anche l'espansione verso l'Australia con voli su Sydney.



Attualmente la proprietà starebbe trattando per il leasing di due B787.