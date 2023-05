Ethiopian Airlines, arriva il 20esimo A350-900

21:00

Arriva il 20esimo A350-900 nella flotta di Ethiopian Airlines. La compagnia aerea africana ha preso in consegna il nuovo aeromobile lo scorso 28 aprile.

"Siamo lieti di ricevere da Airbus il nostro 20esimo aeromobile A350 nuovo di zecca" ha commentato il ceo di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, dopo la consegna.



Con la new entry, il vettore può contare ora su una flotta di 144 aeromobili moderni, per volare verso più di 150 destinazioni passeggeri e cargo nazionali e internazionali nei cinque continenti.



"L'A350-900 - ha aggiunto Mikail Houari, presidente di Airbus Africa Middle East - ha dimostrato di essere determinante nella strategia della flotta di Ethiopian Airlines, offrendo flessibilità operativa ed efficienza senza pari e il miglior comfort per i passeggeri. La consegna di questo A350-900 alimentato con ‘Sustainable Aviation Fuel’(Saf) segna un'altra pietra miliare nel nostro rapporto: lavorare insieme per ridurre le emissioni di carbonio in tutto il settore dell'aviazione".