American Airlines e Sea celebrano i 15 anno del volo Milano-New York

14:06

È un sodalizio sempre più forte quello tra American Airlines e l’Italia, rafforzato quest’anno più che mai da un andamento del traffico che appare senza precedenti. Un trend che è stato ‘celebrato’ in occasione dei 15 anni del volo Milano-New York, avviato appunto nel 2008.

“L’Italia è un mercato importante per American Airlines e Milano rappresenta una delle destinazioni chiave del nostro network europeo - ha sottolineato Kyle Mabry, vice president – operations and commercial, Emea and Apac -. Nel corso degli anni abbiamo sviluppato una forte collaborazione con Sea, lavorando insieme per offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio eccellente, sia a bordo che a terra”.



Anche quest’anno la compagnia ha scelto i Boeing 777-200 configurati in tre classi di servizio per questo collegamento. “Dal 2008 AA ha espanso le operazioni sul nostro aeroporto introducendo il collegamento con New York – ha concluso il vp aviation business development di Sea Andrea Tucci -. Nell’ultimo anno, con la ripresa, la compagnia ha segnato un ottimo andamento del servizio quotidiano su New York JFK, un successo che per Sea costituisce un auspicio per un rafforzamento ed un’ulteriore estensione della partnership con AA nel prossimo futuro”.