Turkish verso un ordine record: pronta una commessa da 600 aerei

12:16

Continua il grande fermento nel mondo del trasporto aereo per quanto riguarda gli ordini per nuovi aerei. Dopo il colpo di Air India, con una commessa da 500 velivoli, e quello di Ryanair, con i 300 nuovi B737 Max 10, è ora la volta di Turkish.

L’ufficialità arriverà solamente il mese prossimo durante la prossima assemblea Iata, hanno anticipato i vertici della compagnia, ma il vettore turco sarebbe alle fasi finali delle trattative per portarsi in flotta 600 velivoli entro il 2033. Di questi un terzo sarebbero per il lungo raggio.



Per ora bocche cucite sul costruttore, si legge su Preferente, anche se alcuni rumors indicherebbero Airbus. Quello che invece è certo è che nel 2033 Turkish potrà contare su una flotta di oltre 800 aerei.