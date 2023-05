di Paola Trotta

Aumento delle tariffe, mercati esteri, rapporto con le agenzie. Sono questi alcuni dei temi affrontanti nel corso del panel con i player dei trasporti moderato dal direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista nel corso di Obiettivo X 2023, l’evento organizzato da Ota Viaggi al Cdc Hotels Terrasini in Sicilia.

Riguardo il talk sul 'comparto trasporti', Tommaso Fumelli, vp sales Italy Ita Airways, oltre a confermare l’avvio di nuove tratte a aumento flotta visto il buon andamento del lungo raggio, ha evidenziato che “nel 2023, con un target di 245 accordi con gruppi agenziali, la coverage degli agenti con i quali definiremo partnership commerciali sale a più del 70% del revenue intermediato, confermando il nostro investimento nella relazione commerciale con il Trade”. Rinnovata inoltre la collaborazone con Astoi.



La partita sui mercati esteri

Maria Paola De Rosa, head of trade sales Frecciarossa, ha rimarcato l’importanza dell’intermodalità e riguardo all’espansione nel mercato estero ha affermato: “Sono due i temi principali, uno legato al prodotto, che per essere erogato in altri Paesi deve rispettare le regole e le contingenze estere, e l’altro è collegato alla capacità di vendita in altri mercati: noi cerchiamo di andare oltre il semplice concetto di spostamento ma di vendere un’esperienza”.



Sfida sui prezzi

Passando al mare, Alessandro Onorato, direttore commerciale Gruppo Onorato Armatori, ha evidenziato gli “importanti investimenti presenti e futuri con i nuovi traghetti di ultima generazione e green della flotta Moby Tirrenia per garantire uno standard di servizi sempre più alto vista la richiesta non più di viaggi ponte, ma di cabine comode”. Del generale aumento dei prezzi e del costo del petrolio ne ha parlato Matteo Della Valle, passenger sales & marketing staff director di Gnv, sottolineando che nonostante l'incremento di queste voci di spesa “nel 2022 abbiamo registrato il numero massimo di passeggeri trasportati, anche grazie alle politiche di advance booking promosse dalle adv, quindi l’aumento dei costi non è stato impattante".