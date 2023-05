Wizz Air potenzia la Sicilia: un aereo in più a Catania e avvio dei voli su Comiso

09:49

Un aereo in più sulla base di Catania e avvio delle operazioni su Comiso. Arriva un potenziamento sulla Sicilia da parte di Wizz Air, che a partire dalla prossima stagione invernale sul Fontanarossa aumenterà le frequenze su alcune direttrici esistenti e inserirà sette nuove rotte, tra cui Amburgo, Francoforte-Hahn, Parigi Beauvais, Bruxelles Charleroi e Sharm El Sheikh.

Per quanto riguarda Comiso, invece, a partire da settembre verrà inserito un volo da Tirana e nell’estate del 2024 il collegamento con Milano Malpensa. Grazie a queste novità salgono a 30 in totale le rotte sull’isola. “Con questa crescita – sottolinea il presidente Robert Carey -, rafforziamo ulteriormente la nostra offerta in Sicilia aumentando la capacità del 34%, rendendo Catania la pietra miliare della nostra presenza nel Sud Italia”.