Sixt, fatturato record nel primo trimestre: gli obiettivi futuri

12:04

Parte in ascesa il 2023 di Sixt. Con ricavi consolidati a 695,1 milioni di euro, l’azienda ha registrato il primo trimestre migliore di sempre in termini di fatturato, con un +19,7% sullo stesso periodo dello scorso anno.

Risultati frutto del ritorno ai livelli pre-Covid della domanda. “Sixt ha iniziato brillantemente il nuovo anno ed è sulla buona strada - commenta in una nota Kai Andrejewski, cfo di Sixt Se -. Inoltre, siamo anche molto soddisfatti dell’andamento del secondo trimestre. Alla luce della continua buona domanda e della situazione positiva delle prenotazioni presso le compagnie aeree e gli hotel, ci aspettiamo uno sviluppo positivo anche per la stagione estiva”.



Gli utili consolidati al lordo delle imposte (Ebt), pari a 33,3 milioni di euro nel primo trimestre del 2023, sono in linea con gli obiettivi prefissati (da 20 a 40 milioni di euro).



Forte del primo trimestre migliore di sempre, Sixt alza gli obiettivi. “Oltre a proseguire gli investimenti per la crescita, in particolare nelle filiali esistenti e in quelle nuove, nel personale, nella tecnologia, nel marketing e nella mobilità elettrica, nel 2023 continueremo a concentrarci sull'efficienza e sul grado di attenzione elevato, come abbiamo sempre fatto, per tenere sotto controllo i nostri costi”.