Finnair lancia la tariffa Superlight economy: cambia la policy bagagli

16:53

Addio ai biglietti economy Light per i viaggi interni all'Europa di Finnair. Su queste tratte la compagnia ha lanciato la nuova Superlight economy, che include sono una piccola borsa (da inserire sotto il sedile), senza altri bagagli inclusi. Eventuali acquisti in aeroporto vanno conteggiati nella franchigia e dovranno dunque rientrare nella borsa inclusa nella tariffa.

Come riporta travelmole.com, i membri Finnair Plus avranno un bagaglio a mano aggiuntivo.



Secondo quanto affermato dalla compagnia, l'obiettivo della nuova policy è velocizzare le operazioni di imbarco. I biglietti Light continueranno a essere disponibili per i viaggi lungo raggio e per la business class sui voli europei. Ma dal primo giugno la compagnia ridurrà la franchigia bagaglio anche per la business class.



Tutti i bagagli speciali in franchigia, come sacche da golf e attrezzatura da sci, saranno esclusi dalle nuove classificazioni dei biglietti e saranno disponibili solo a un costo aggiuntivo.