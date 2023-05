di Lino Vuotto

08:02

Dieci aerei in flotta in meno di due anni, fatturato e numero di passeggeri triplicato nel primo trimestre di quest’anno e ora un nuovo traguardo: chiudere in utile già nell’esercizio 2023. Va avanti a gonfie vele la ‘favola’ di Play, il vettore islandese che ha visto la luce in piena pandemia con l’obiettivo di inserirsi nel vuoto lasciato da Wow Air riprendendone la missione di essere punto riferimento nei collegamenti tra Europa e Stati Uniti via Islanda. Senza disdegnare la ricerca di rotte europee in ottica leisure.

“Abbiamo avuta una rapida ascesa – racconta a TTG Italia il ceo Birgir Jonsson (nella foto) – e il nostro prossimo obiettivo è arrivare a 15 aerei in flotta per ampliare ancora il raggio d’azione. Ad oggi abbiamo 40 destinazioni nel nostro network e vogliamo crescere ancora; ma a un ritmo più lento rispetto a quanto fatto finora”. Una scommessa sin qui vinta nata da un gruppo di investitori che ha creduto al progetto, la possibilità di acquistare gli aerei in un momento in cui i prezzi erano sicuramente più convenienti e farsi trovare pronti per la ripresa post covid.



Il business model

“Anche altri hanno provato a inserirsi nel mercato in questo periodo – prosegue il manager – ma molti hanno fallito. Noi abbiamo trovato il business model giusto e soprattutto chiaro fatto di aerei all economy con tariffe basse e chiare e con attenzione particolare alla puntualità”.



Il network

Tra gli obiettivi del futuro c’è anche quello di aumentare la presenza sull’Italia, dove Play questa estate volerà su Bologna come l’anno scorso e sulla novità Venezia. “Il mercato italiano è adatto per connessioni mirate al turismo in Islanda dall’Italia e viceversa, per adesso non guardiamo alle connessioni per arrivare negli Stati Uniti – conclude -. Esiste una forte domanda per l’Islanda e noi vogliamo svilupparla”. Prima tappa di questo percorso sarà il 2024 quando nello schedule estivo entrerà una terza destinazioni, presumibilmente nel Nord Italia.