Scioperi dei controllori di volo, A4E chiede un’azione rapida dell’Ue

10:39

Garantire che i passeggeri europei possano continuare a volare senza interruzioni quest’estate. Questa la richiesta che le compagnie aeree riunite in A4E fanno alla Ue: agire rapidamente per fermare ulteriori scioperi degli addetti al controllo del traffico aereo, scioperi che finora hanno provocato più di 3mila cancellazioni di voli e 23mila ritardi, con conseguenze negative per oltre 10 milioni di passeggeri, costretti a subire enormi disagi.

I vettori, spiega TravelMole, chiedono un arbitrato obbligatorio prima che i sindacati possano minacciare azioni di sciopero e vogliono anche una notifica anticipata di 21 giorni prima dell’astensione del lavoro, in modo da poter pianificare le proprie mosse.



“Rispettiamo il diritto di sciopero - osserva Laurent Donceel, amministratore delegato ad interim di A4E -, ma l’effetto a catena delle interruzioni dei voli è insostenibile”.



Al raggiungimento del milione di voti la petizione sarà inoltrata all’Ue, che dovrà rispondere entro sei mesi.