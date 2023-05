L’ex headquarter di Pan Am a Miami diventerà un terminal privato

21:00

Un pezzo della storia dell'aviazione americana si prepara a rinascere, ma in una forma completamente rinnovata.

Lo storico ex quartiere generale di Pan Am a Miami diventerà un terminal privato dopo una corposa ristrutturazione. La struttura seguirà lo schema del terminal privato creato a Los Angeles per i viaggiatori luxury da The Private Suite, la stessa società che si occuperà del progetto a Miami.



L'accesso alla struttura, come riporta simpleflying.com costerà 995 dollari a persona di partenza. I clienti potranno usufruire di uno screening di sicurezza privato e anche di un trasporto in auto di lusso da terminal all'imbarco.