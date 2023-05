Aeroporto di Birmingham: stop ai limiti sui liquidi dal prossimo anno

17:27

Anche l'aeroporto di Birmingham si prepara a superare il limite dei 100 ml per i liquidi nel bagaglio a mano. La regola sarà abolita il prossimo anno grazie, come sta avvenendo in molti aeroporti, all'installazione dei nuovi scanner Ct per lo screening dei bagagli.

Come precisa travelmole.com, il nuovo limite sarà fissato a 2 litri. Inoltre, come già accade per gli altri aeroporti che utilizzano il nuovo sistema di sicurezza, sarà consentito lasciare laptop e altri dispositivi elettronici all'interno delle borse.



L'obiettivo è quello di snellire le code ai controlli di sicurezza, anche alla luce delle problematiche registrate in molti aeroporti europei durante la scorsa estate.