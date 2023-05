Hertz Italia e l'avanzata delle auto elettriche: il noleggio diventa e-xperience

14:44

Hertz Italia alla guida della rivoluzione automotive. Grazie all’e-xperience test drive organizzato fra Firenze e Fiesole in occasione dell’evento 'Hertz On, accendi il viaggio', la società di car renting ha dato dimostrazione di quali siano oggi le migliori soluzioni sostenibili per rispondere al fenomeno del 'turismo continuo'.

“Vogliamo rendere la guida elettrica quanto più semplice possibile - ha dichiarato Massimiliano Archiapatti, amministratore delegato Hertz Italia - anche perché la nostra flotta, che conta 400mila veicoli al mondo, vedrà l’attuale 20% dei mezzi elettrici crescere in modo rapido e progressivo. Vogliamo inoltre implementare le possibilità di ricarica in tutt'Italia con nuovi partner”.



Hertz sta rafforzando collaborazioni commerciali con aziende di trasporto integrato come Tnc, Lyft e Uber; negli Usa inoltre lavora spalla a spalla con i sindaci attraverso il programma Hertz Electrifies per l’e-mobility, mentre in Italia ha introdotto nuovi programmi finalizzati a espandere il concetto di ‘premium leisure’: il noleggio 'value for money' con i brand Dollar e Thrifty, ma anche 'Italian life-style' con Selezione Italia.



“Oltre a mettere a disposizione e-car con autonomia sino a 600 km - ha aggiunto Massimo Scantamburlo, direttore vendite Hertz Italia - e soluzioni noleggio personalizzate per educarsi all’elettrico, quest’anno partecipiamo per la prima volta con un nostro team al World Endurance Championship: nuovo concept che sposa sport, mobilità e turismo”.



Alberto Caspani