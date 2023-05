Snav: potenziati i collegamenti su Ischia e Procida. Novità anche per la Croazia

15:55

Debutteranno domani 19 maggio il collegamento via mare supplementari via mare tra Napoli e Ischia Casamicciola e Procida targati Snav. La compagnia ha deciso di potenziare le tratte in questione per soddisfare l’aumento della domanda dal capoluogo partenopeo e sostenere il turismo sulle due isole.

Sul fronte delle rotte sulla Croazia, la compagnia del Gruppo Msc ha invece deciso di lanciare una promozione per le prenotazioni effettuate entro il 4 giugno, con la possibilità di avere auto, moto o camper al seguito gratuiti.



La Ancona-Spalato quest’anno viene effettuata con una nuova unità e sono previsti fino ad ottobre tre partenze settimanali che, nei periodi di alta stagione diventeranno giornaliere.