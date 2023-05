Collegamenti ferroviari, situazione ancora critica. Gli ultimi aggiornamenti

08:47

Si annuncia un’altra giornata di passione oggi per chi viaggia in treno. La situazione continua infatti a rimanere critica sia per quanto riguarda la linea convenzionale sia per l’Alta velocità a causa delle conseguenze del maltempo che continua a imperversare sulla Penisola.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Trenitalia, nella tratta Bologna-Firenze la circolazione continua a essere rallentata e numerosi sono i collegamenti del Frecciarossa già cancellati o con limitazione di percorso. Non si sblocca anche la situazione in prossimità della riviera romagnola, dove la linea continua a essere interrotta tra Faenza e Rimini, creando una situazione di stallo nei collegamenti sulla dorsale adriatica.



A peggiorare ulteriormente la situazione questa mattina anche un guasto sulla linea Alta velocità tra Torino e Milano, che sta provocando ritardi stimati in un’ora.