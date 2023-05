Catania: aeroporto riaperto dopo l'eruzione dell'Etna, permangono i ritardi

09:43

Resta ancora difficile la situazione del traffico all’aeroporto di Catania, riaperto questa mattina dopo una giornata intera di stop a causa della nuova eruzione dell’Etna, che aveva costretto a bloccare tutti gli arrivi e le partenze in programma.

La situazione al momento vede ancora il traffico a singhiozzo e numerosi sono i ritardi sia in partenza sia in arrivo sul Fontanarossa. Una situazione per la quale la società di gestione dello scalo invita tutti i passeggeri a informarsi preventivamente sullo stato del volo, si legge su Corriere del Mezzogiorno.



Sul proseguio della giornata rimangono comunque alcune incognite in quanto da questa mattina si è aperto un nuovo fronte di colata lavica che andrà costantemente monitorato.