Air Europa, iniziato lo sciopero: cancellati anche voli sull'Italia

15:55

Ha preso il via oggi, 22 maggio. la serie di scioperi dei piloti di Air Europa che complicherà le operazioni per i clenti della compagnia anche domani, 23 maggio, giovedì e venerdì prossimi (25 e 26 maggio), martedì e mercoledì della prossima settimana (29 e 30 maggio) e ancora il giovedì e il venerdì seuenti (1 e 2 giugno).

Come riportato da simpleflying.com per i primi 4 giorni di sciopero sono stati cancellati 114 voli: tra questi anche diversi collegamenti internazionali, tra cui quelli su Roma Fiumicino e Milano Malpensa, oltre ai voli su Parigi-Orly, Porto e Lisbona. Cancellati anche diversi collegamenti interni alla Spagna: colpiti gli aeroporti di Madrid, Bilbao, Palma de Maiorca, Malaga, Vigo e Barcellona.



Le interruzioni di servizio potrebbero avere impatto anche oltre le tratte interessate, dal momento che Air Europa fa parte dell'alleanza SkyTeam e i passeggeri di altri vettori membri dell'alleanza potrebbero avere un biglietto con Air Europa come parte del viaggio.