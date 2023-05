Ita Airways per l’Emilia Romagna, rimborso o nuovo volo per chi non può partire

10:20

Ita Airways ha predisposto un piano di emergenza per supportare la clientela dell’Emilia Romagna che ha subito l’impatto dell’alluvione e del maltempo.

La compagnia ha deciso che tutti i passeggeri in possesso di biglietti da/per Bologna acquistati entro il 17 maggio 2023 per volare tra il 17 maggio e il 24 maggio 2023 potranno riprogrammare gratuitamente il proprio volo entro il 28 maggio 2023.



La policy di emergenza di Ita Airways prevede in particolare la possibilità di cambiare le date del viaggio (re-booking); cambiare le tratte del viaggio (re-routing stessa origine e destinazione via punto intermedio); acquistare nuovi biglietti Ita Airways utilizzando il valore totale o residuo del biglietto originale, oppure il rimborso integrale del biglietto non utilizzato, senza alcuna penale, se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore.