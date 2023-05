Privatizzazione Tap, si riaccende l’interesse di Air France-Klm

10:21

Si riaccende l’interesse di Air France-Klm per Tap Air Portugal. Dopo la conferma da parte del Governo portoghese di voler portare avanti la privatizzazione del vettore, il ceo del gruppo franco-olandese Ben Smith ha ribadito le attenzioni per il dossier.

L’allungo su Tap potrebbe consentire al Gruppo un’espansione del network sudamericano. Un’operazione strategica per contrastare i piani dell’asse Ita-Lufthansa, in particolare sul Brasile, dove Ita opera già collegando San Paolo e Rio de Janeiro a Roma Fiumicino. “Crediamo che il network di Tap in Brasile sia estremamente importante per noi”, ha affermato Smith, riporta milanofinanza.it.



Il vettore portoghese offre infatti collegamenti verso 10 destinazioni brasiliane.