La Coppa Italia arriva a Roma a bordo di Trenitalia

16:55

È arrivato puntualissimo alla stazione di Roma Termini il treno speciale di Trenitalia Frecciarossa dedicato alla Coppa Italia.

Pubblicità

Insieme al trofeo, a bordo c'erano anche i campioni che l’hanno scortato durante il viaggio: da Luca Toni a Ciro Ferrara, passando per Sebastian Frey, Nicola Ventola, Christian Brocchi fino ad arrivare a Gianluca Zambrotta e Andrij Shevchenko.

Ad attenderli in banchina, Francesco Totti e Fabio Cannavaro, insieme all’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, e a Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia.



“La collaborazione tra Trenitalia e Coppa Italia dimostra la vicinanza agli italiani; è un onore accompagnare questo trofeo. È importantissimo per Trenitalia e Frecciarossa sostenere lo sport, avvicinandolo al modo di viaggiare più sostenibile che c’è, il treno. Abbiamo portato la coppa alla finale con il nostro treno e spero che questo inviti ancora più persone ad andare a vedere la partita in treno”. La Coppa Italia "non è solo la finale, ma un percorso che dura un anno, il segno di quanto Frecciarossa accompagni sempre gli italiani”. P.T.