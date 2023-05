08:04

La Sardegna avrà più collegamenti estivi. Il Comitato paritetico di monitoraggio, presieduto dall'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, si è riunito per programmare un potenziamento dei voli in vista della stagione estiva e fare il punto sull'andamento del traffico aereo fra i tre scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia e quelli di Roma Fiumicino e Milano Linate, soprattutto in riferimento ai dati registrati negli ultimi mesi.

"Con le compagnie - annuncia Moro nell’intervento riportato da Ansa - abbiamo pianificato nuovi voli, rispetto a quanto previsto dal bando, che si sommano a quelli già aggiunti dal primo aprile a oggi. In particolare, l'Olbia-Fiumicino avrà dal primo giugno il raddoppio dei voli: la gara ne prevedeva 3 e saranno 6 (4 operati da Volotea 2 da Aeroitalia). L'Alghero-Linate è già passato da due a tre voli, garantendo anche quello delle 7. Sul Cagliari-Linate, inoltre, sono stati già attivati 6 collegamenti rispetto ai 4 previsti".



Dal 1 aprile al 22 maggio sul Cagliari-Fiumicino sono stati operati 670 voli rispetto ai 656 del 2022, sul Cagliari-Linate 457 anziché 453 e sull'Alghero Linate 282 contro 214: 6mila passeggeri in più rispetto all'anno scorso con un load factor del 55,77%.



"Sull'Alghero-Fiumicino - aggiunge Moro - continua poi il recupero di traffico da parte di Aeroitalia; sull'Olbia-Linate già oggi il numero dei passeggeri trasportati e il load factor sono superiori rispetto all'aprile del 2022. Abbiamo posto una forte attenzione anche sulle possibili criticità per il fine settimana 'lungo' dal primo al 4 giugno prossimi, che si preannuncia caldissimo, oltre che per la presenza di una festività, per la concomitanza con lo sciopero dell'handling aeroportuale programmato per domenica 4 giugno".