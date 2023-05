Malpensa, Terminal 2 verso la riapertura: ecco le prime immagini

10:10

Parte il conto alla rovescia per la riapertura del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa. I lavori per completare gli ultimi dettagli procedono a ritmo serrato in vista del 31 maggio, giorno in cui l’area tornerà operativa, in tempo per la stagione estiva.



Chiuso dal 2020, dopo il dilagare della pandemia e la conseguente paralisi del traffico internazionale, il T2 tornerà a essere la casa di easyJet, accogliendo i passeggeri in una veste completamente rinnovata e con nuovi servizi.

A fornire una piccola anteprima del Terminal rinnovato è stata nelle scorse ore Sea, la società di gestione dello scalo lombardo, che sui suoi canali social ha pubblicato alcuni scatti dai cantieri.



La fotogallery a questo link