11:53

Un aumento di capitale da 325 milioni di euro per avere il 41% delle quote di Ita Airways; un'iniezione di liquidità da 250 milioni di euro da parte del Mef per rendere più solide le casse del vettore; la garanzia che “Ita rimarrà una compagnia aerea autonoma con un proprio management e una forte identità di marchio – in linea con la strategia multi-hub, multi-brand e multi-AOC di successo del Gruppo Lufthansa”. Arriva da una nota del colosso tedesco un ulteriore approfondimento sui termini dell’intesa siglata ieri al Mef e che segna il primo passaggio di Ita sotto l’ombrello di Lh.

L'intervento di Spohr

“L’accordo di oggi porterà a una situazione mutualmente vantaggiosa per l'Italia, per Ita Airways e per il Gruppo Lufthansa – ha spiegato il ceo del gruppo tedesco Carsten Spohr -. È inoltre una buona notizia per i consumatori italiani e per l’Europa, perché una Ita più forte sarà in grado di stimolare anche la concorrenza nel mercato italiano. In quanto compagnia giovane, dotata di una flotta moderna e di un hub efficiente ed espandibile a Roma, Ita è perfetta per il Gruppo Lufthansa”.



La scalata

Tra gli elementi che emergono nell’accordo spicca la formalizzazione del fatto che in un secondo momento (presumibilmente al raggiungimento del break even) Lh potrà completare la scalata con le restanti quote della compagnia, lasciando però una presenza minima del Governo italiano attraverso il Mef. Come anticipato, invece, la parola passa all’Antitrust europeo e, dopo il via libera, sarà la volta del closing, che sancirà l’avvio ufficiale della collaborazione a livello commerciale e operativo. Nessun accenno, invece, a quali potrebbero essere gli sviluppi futuri a livello di management, anche se appare ormai assodato l’ingresso ai piani alti di almeno un uomo di fiducia di Francoforte (Joerg Eberhart?).



Ultimo punto evidenziato da Lufthansa, quello relativo all’intermodalità, ormai cavallo di battaglia del colosso tedesco. Nella nota viene infatti specificato che “l’obiettivo della partnership è quello di trasportare sempre più passeggeri in Italia tramite collegamenti ferroviari da e per i rispettivi voli nei vari aeroporti italiani”.