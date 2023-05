Ita Airways: arriva il primo A330neo, sarà intitolato a Gelindo Bordin

14:21

Con una cerimonia ufficiale svoltasi a Tolosa, è stato consegnato a Ita Airways il primo A330-900 della flotta, interamente configurato per la compagnia aerea italiana fresca reduce dall’intesa con Lufthansa. Anche questo velivolo è stato intitolato a uno degli sportivi che ha fatto la storia, in questo caso dell’atletica, ovvero Gelindo Bordin.

Pubblicità

“Oggi la partnership strategica con Airbus compie un passo importante. Sono felice di essere personalmente qui nella prestigiosa sede di Tolosa in occasione della consegna del primo Airbus A330neo completamente realizzato secondo il nuovo design di cabina Ita Airways – spiega Francesco Presicce, chief technology officer -. Con Airbus, che abbiamo scelto come fornitore unico per la nostra flotta, abbiamo impostato fin da subito una speciale sinergia che abbraccia diversi ambiti di collaborazione e sviluppo del business. Sempre con l’obiettivo di concretizzare una mobilità aerea più moderna, più confortevole e più ecologica, dotata di tecnologie all'avanguardia”.