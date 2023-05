di Amina D'Addario

08:19

United Airlines alza la posta sul mercato italiano e lancia il Roma -San Francisco. Il volo inaugurato venerdì scorso sarà operato ogni giorno fino al 28 settembre, con Boeing 777-200 da 276 posti.

“Abbiamo scelto di investire su questa rotta - ha sottolineato Walter Cianciusi, country sales manager Italy del vettore in occasione dell’arrivo a Fiumicino dei primi passeggeri dagli Stati Uniti - non solo perché la domanda americana sull’Italia è in questo momento altissima, ma anche perché San Francisco è un hub per noi strategico, da cui partono connessioni verso altre destinazioni della West Coast e verso altre mete sognate dagli italiani come Tahiti e Honolulu”.



Durante l’estate, la compagnia americana arriverà a offrire 10 servizi giornalieri tra la Penisola e gli States: “Nel complesso andremo a offrire il 30% di capacità in più rispetto al pre-Covid. Questo perché il Venezia-New York viene oggi operato con un aeromobile più grande, abbiamo poi preventivato il raddoppio del Napoli-New York per i mesi di luglio e agosto e in più abbiamo operativo il Malpensa-Chicago partito lo scorso anno”.



Per quanto riguarda la domanda da Roma verso l'area di San Francisco, questa registra numeri ancora esigui, ma destinati a crescere velocemente con l’attivazione di collegamenti diretti: “Con una domanda di oltre 230.000 passeggeri nel 2019 - ha dichiarato Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma -, la Bay Area rappresenta il principale mercato ad oggi non collegato direttamente con Roma. Grazie a questa novità, United arriverà ad operare 4 destinazioni, raggiungendo un livello di offerta record sull’aeroporto di Fiumicino”.