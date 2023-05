Oltre 253mila voli in un giorno: nel trasporto aereo torna la stagione dei record

11:28

Ventiduemila aerei in volo contemporaneamente e oltre 253mila voli nel corso di una sola giornata. E sarebbe solo un antipasto di un’estate da record durante la quale ogni record è destinato a essere sorpassato anche da un giorno all’altro.

E’ un’immagine che si commenta da sola quella postata da Flightradar sulla propria pagina Facebook, che testimonia come non solo il trasporto aereo è tornato a macinare numeri pre-pandemia, ma, grazie anche alle riaperture pressoché totali in Oriente, la domanda ora supera nettamente il 2019.



E quella di giovedì 25 giugno verrà quindi ricordata come la data del primo sorpasso, come ha evidenziato lo stesso Flightradar, con un’intensa attività in particolare sui cieli dell’Europa e degli Stati Uniti, che per primi sono tornati a numeri importanti.