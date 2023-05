Iberia, via alla vendita dei biglietti a rate

15:56

Anche questo è un segno di come i prezzi del trasporto aereo siano aumentati. Iberia ha annunciato infatti un sistema di finanziamento per acquistare i biglietti a rate; per ora il sistema è disponibile solo in Spagna, ma secondo le previsioni dovrebbe sbarcare prossimamente anche in altri Paesi, tra cui l'Italia. La funzionalità dovrebbe essere disponibile anche per i clienti di Francia, Germania e Belgio.

Come riporta preferente.com i clienti potranno finanziare fino a 10mila euro. Il vettore sottolinea che la richiesta richiede meno di un minuto e soli tre passaggi.



Il pagamento a rate consente di dividere il totale del costo selezionando una durata di 3, 5, 9 o 12 mesi.