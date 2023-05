Snav: riprendono i collegamenti tra Napoli e le isole Pontine

10:27

Riprenderanno da giovedì primo giugno i collegamenti in aliscafo tra Napoli e le isole Pontine targati Snav. Fino al prossimo 10 settembre la compagnia del Gruppo Msc la tratta sarà attiva nei fine settimana con più partenze al giorno tra Molo Benevello e Casamicciola con Ventotene e Ponza. Previste anche partenze supplementari per il ponte del 2 giugno.

“Gli orari effettuati – si legge in una nota - consentono anche visite giornaliere sulle isole di Ventotene e Ponza con tempo a disposizione tra le 7 e le 9 ore, ideale per una giornata di relax tra mare, sole e ottima cucina. Inoltre, a supporto del turismo giornaliero, Snav ha pensato ad una tariffa speciale di andata e ritorno in giornata di sicuro interesse”.