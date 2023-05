American Airlines taglierà diecimila voli anche a settembre

11:07

E’ stato esteso al mese di settembre il taglio dei voli preventivi da parte di American Airlines. Il prolungamento dei ritardi nella consegna di nuovi aerei unito alla difficoltà a reperire nuovo personale ha indotto il vettore a eliminare 10mila voli, pari al 6 per cento dell’intera programmazione.

Nonostante questa riduzione la major americana aumenterà comunque l’offerta rispetto allo stesso mese dello scorso anno, con un incremento del 2,6 per cento. Questa operazione si unisce alle richieste precedenti effettuate dalla Faa ad alcuni aeroporti (tra cui Washington e il Jfk di New York): ridurre l’operativo per evitare il rischio di sovraffollamenti e ritardi.