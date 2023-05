Georgian Airways apre un volo tra Tblisi e Milano Bergamo, a giugno il debutto

15:55

Ancora una new entry all’aeroporto di Milano Bergamo, che dal prossimo 23 giugno accoglierà Georgian Airways e il primo collegamento tra il Nord Italia e la città di Tblisi. Si tratta della 143esima destinazioni servita dallo scalo di Orio, con la Georgia che diventa il 40esimo Paese collegato.

Su questa rotta, Georgian Airways impiegherà un Boeing 737-700 da 133 posti, di cui 12 in business class e 121 in classe economica. Il volo bisettimanale avrà una partenza da Tbilisi alle 16:15 locali e arrivo a Milano Bergamo alle 18:45, mentre da Milano Bergamo il volo partirà alle 19:45 per atterrare a Tbilisi alle 01:55 ora locale.



“La programmazione dei voli – si legge in una nota della Sacbo - consentirà ai passeggeri da e per Tbilisi di utilizzare Milano Bergamo anche come punto di transito per collegarsi rapidamente a destinazioni nel sud Italia come Napoli, Bari o Catania, in Europa e Nord Africa”.