Carburante sostenibile, Wizz Air partecipa al consorzio che investe 50 milioni di dollari

19:33

L'annuncio arriva da CleanJoule: arriva un investimento da 50 milioni di dollari per accelerare la produzione di carburante sostenibile da parte di un consorzio internazionale che comprende, tra gli altri, anche Wizz Air.

Pubblicità

Come riporta una nota, tra gli investitori figurano anche Indigo Partners, GenZero, Cleanhill Partners, Frontier Airlines e Volaris.



"I fondi raccolti da questo round - si legge nella nota della startup CleanJoule - sosterranno l'ulteriore sviluppo della tecnologia di CleanJoule per produrre Saf ad alte prestazioni da residui agricoli e altre biomasse di scarto in modo più economico".



Come parte dell'investimento, le compagnie aeree coinvolte (Frontier Airlines, Wizz Air e Volaris) hanno firmato accordi vincolanti per acquistare fino a 90 milioni di galloni di Saf.