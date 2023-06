Air New Zealand vuole pesare i passeggeri che salgono in aereo

13:58

Non è ancora in essere, eppure la decisione della New Zealand’s Civil Aviation Authority fa già discutere. La richiesta avanzata al vettore nazionale Air New Zealand è quella di pesare i passeggeri che, a partire dal 2 luglio, si imbarcheranno per i voli internazionali all'Auckland International Airport.

Come specifica la compagnia, si tratta di un sondaggio utile a raccogliere una serie di dati relativi al carico a bordo e alla distribuzione del peso sugli aerei. Una procedura standard, come spiegano gli esponenti dell'azienda, già attiva per il cargo, per i bagagli e i pasti.



Come riporta cnn.com, il tutto verrà effettuato nel massimo rispetto della privacy dei viaggiatori ai quali sarà richiesto di salire su una bilancia digitale al momento del check-in senza che il peso sia visibile all'agente presente al desk. G. G.