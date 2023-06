Italo-Itabus: dal 21 giugno partono i servizi intermodali per le località turistiche

09:21

Prende il via il network estivo di Italo e Itabus: dal 21 giugno saranno disponibili i servizi intermodali treno+bus (con un unico biglietto valido per entrambi i mezzi). Le vendite sono già aperte su tutti i canali di Italo, comprese le agenzie di viaggi.

Le principali novità riguarderanno le località turistiche di Campania, Puglia e Sicilia, che saranno raggiungibili dalle grandi città del Centro-Nord.



"Ci sarà una linea dedicata a Pompei e Sorrento - spiega la nota dell'operatore -, effettuando il cambio presso la stazione di Napoli Afragola. 2 viaggi di andata e 2 di ritorno che collegheranno le meraviglie campane a Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano e Torino".



Per la Puglia, prosegue, "saranno servite le località di Polignano a Mare, Porto Cesareo, Nardò e Gallipoli: si arriverà alla stazione di Bari per poi andare verso le spiagge. Anche in questo caso 4 servizi giornalieri (2 di andata e 2 di ritorno), che consentiranno ai viaggiatori di raggiungere la Puglia da Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze e Roma.



Infine la Sicilia, con collegamenti su Giardini Naxos-Taormina, Catania, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Milazzo, Cefalù e Palermo; "con il treno fino a Villa San Giovanni e da lì, con Itabus, si prenderà il traghetto per arrivare in Sicilia. 4 collegamenti quotidiani (2 per andare e 2 per tornare) per connettere l’isola a Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno".