Viaggi in treno, la nuova tendenza. Arriva il Focus su TTG Italia

12:42

Sono sempre più numerosi i viaggi su rotaia, sia che si tratti di sfruttare i vettori ad alta velocità che permettono di raggiungere le destinazioni in tempi rapidi, e sono fortemente competitivi con le proposte aeree, sia che invece si tratti di iniziative prettamente leisure, come i treni che percorrono tratte panoramiche o i treni storici.

Pubblicità

Nel Focus Viaggi in Treno, che verrà pubblicato su TTG Magazine del 19 giugno, online sulla digital edition, saranno analizzate le tendenze del mercato, le novità messa in campo dai principali player e le iniziative più innovative di questa vacanza ‘slow’.



Un prodotto, quello del turismo su rotaia, che sta vivendo una grande popolarità in Italia e nel mondo, e si pone come trasversale a molti segmenti di clientela. Si moltiplicano, infatti, anche le proposte di treni di lusso, dove passare una vacanza alternativa godendo di un trattamento di altissimo livello che riporta alla mente il fascino del bel mondo di un tempo.