Un progetto per Ita

L’unico a parlare del piano industriale in modo esplicito. Pier Ezhaya, nelle vesti di presidente di Astoi, commentando l’ingresso in Ita di Lufthansa ha spiegato che sarà fondamentale capire come si potrebbe sviluppare il progetto della linea aerea italiana.

Sino a quando i tedeschi non avranno preso la maggioranza di Ita staranno probabilmente al coperto, visto che non amano mostrare troppo le carte in giro. Forse già in ottobre con l’avvio dell’orario invernale assisteremo a qualche cambio di strategia, ma non aspettiamoci al momento grandi stravolgimenti.



Intanto nessuna caccia alle low cost, perchè risulterebbe una partita persa prima di scendere in campo. Anche il ceo di Lufthansa Carsten Spohr ha lasciato intendere che la competizione nazionale chiusa, con il mercato nelle mani dei vettori a basso costo. Per il resto vedremo il piano industriale.