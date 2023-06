Voli da sei aeroporti e intermodalità, ecco l’Italia di Tap

di Amina D'Addario

Sei aeroporti italiani collegati per un totale di 93 frequenze alla settimana e due partnership: una con Ita Airways per collegare altre destinaziini della Penisola e un’altra con AccesRail per l’intermodalità treno più aereo. Si muove su più fronti la strategia di Tap Air Portugal sull’Italia.

“Lo schedule estivo - ha spiegato Davide Calicchia, market manager della compagnia, in occasione di un evento organizzato a Roma in collaborazione con l’ente del Turismo del Portogallo - prevede 28 voli alla settimana da Milano e Roma, 7 da Bologna, 8 da Firenze, 14 da Venezia e 8 da Napoli. Voliamo da sei aeroporti, ma siamo facilmente vendibili anche da 13 aeroporti domestici grazie a accordo con Ita, mentre una partnership con AccesRail ci consente di avvicinare i passeggeri su Roma con l’Alta Velocità delle Frecce. Lo facciamo già da due anni e nel 2021 siamo stati per Fiumicino la prima compagnia a fornire passeggeri utilizzando questa modalità di avvicinamento”.



Portugal Stopover

Ma il vettore punta anche su “Portugal Stopover”, il programma che consente di estendere la propria permanenza a Lisbona o Porto senza costi aggiuntivi della tariffa aerea. “È un prodotto - ha precisato Calicchia - che abbiamo migliorato e che oggi consente ai clienti lungo raggio di fermarsi in Portogallo fino a un massimo di 10 giorni, senza aumenti di costo per la parte tariffaria e con la possibilità di avere sconti per hotel e attrazioni. È un programma molto usato dai brasiliani e dagli americani, che ci ha portato a un aumento notevole di passeggeri”.