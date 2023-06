Boeing: scoperto un problema sui 787 Dreamliner, rallentano le consegne

10:26

Sembrano non finire i guai in casa Boeing. Mentre non sono state ancora del tutto risolte le criticità sui B737 Max, il costruttore statunitense ha fatto sapere che tarderà le consegne di decine di nuovi 787 Dreamliner, dopo la scoperta di un componente difettoso.

Si tratterebbe, secondo quanto si apprende da ilsole24ore.com, dello stabilizzatore dell’ala, che sarebbe dotato di alcuni spessori di dimensioni improprie.



Il problema riguarderebbe 90 aeromobili già costruiti e non ancora consegnati ai vettori committenti, nonché altri in assemblaggio.



L’azienda ha fatto sapere che saranno opportunamente controllati tutti i mezzi interessati dalla criticità, ma, dopo i trascorsi con il 737 Max, la nuova problematica sta alimentando il malcontento degli investitori.



Resta inoltre da capire come i nuovi ritardi impatteranno sull’operatività dei clienti.