Singapore Airlines, wifi gratuito illimitato per i passeggeri di tutte classi

15:01

Dal primo luglio tutti i passeggeri di Singapore Airlines potranno usufruire del wifi gratuito illimitato.

I passeggeri di ogni classe di viaggio avranno dunque la possibilità di rimanere in contatto con i propri cari, lavorare online o navigare su Internet.



Per usufruire di questo servizio, sarà necessario inserire online i propri dati di iscrizione al programma KrisFlyer al momento della prenotazione, tramite l'opzione Gestisci Prenotazioni, o al momento del check-in. Chi non fosse registrato al programma KrisFlyer potrà comunque iscriversi gratuitamente online oppure a bordo del volo sul portale dei contenuti digitali Sia, tramite i propri dispositivi.



“In un mondo sempre più iperconnesso, il servizio wifi ad alta velocità in volo è uno dei requisiti più importanti per i nostri passeggeri - commenta in una nota Yeoh Phee Teik, senior vice president customer experience, Singapore Airlines -. Offrire loro l'accesso al wifi illimitato e gratuito è un’ulteriore prova del continuo impegno di Sia per offrire un’eccezionale esperienza di viaggio end-to-end”.