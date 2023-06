Gnv festeggia i suoi trent’anni, Della Valle: “Cresce la Sardegna”

08:47

"La stagione estiva è alle porte e per il 2023 Gnv conferma la tradizionale programmazione. Sicilia e Sardegna rimangono centrali, con un servizio consolidato appannaggio dei viaggiatori che scelgono le due isole maggiori per le proprie vacanze.

Verso la Sardegna Gnv è operativa con le rotte da Civitavecchia e Genova verso Olbia, ma anche sulla linea Genova-Porto Torres; in Sicilia opera invece con le linee da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese. Su entrambe le mete, quest'anno l'azienda sta replicando il trend del 2022 con risultati positivi. In particolare, sulla Sardegna si registra un aumento dei volumi di circa il 10 per cento rispetto allo scorso anno...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)