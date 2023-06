11:48

Wizz Air si prepara a un traffico estivo da record e spera di tornare all’utile netto nell’anno 2023/2024. A dichiararsi fiducioso nella piena ripresa e ottimista sulle prospettive future del vettore l’amministratore delegato Jozsef Varadi, che ha spiegato come la compagnia abbia trascorso gran parte dell’ultimo anno a costruire “un business migliore e più resiliente dal punto di vista operativo”, muovendosi nella giusta direzione per una “transizione nell’era post-Covid”.

Le cifre della ripresa

Secondo quanto riportato da TTG Media Wizz Air punta a raggiungere, per l’anno 2023/24, un utile netto compreso tra i 350 e i 450 milioni di euro. Per ora il vettore ha registrato un utile di 134,3 milioni di euro, in aumento rispetto alla perdita di 23,3 milioni dello scorso esercizio, mentre le entrate sono più che raddoppiate, arrivando a quasi 1,7 miliardi di euro. Il load factor è passato dal 78,1 all’87,8%, nonostante Wizz Air gestisca una flotta più ampia, di 179 aeromobili rispetto ai 153 dell’anno precedente.



Varadi ha poi annunciato che nel corso del prossimo anno (fino al 31 marzo 2024) la compagnia amplierà la sua flotta arrivando a un totale di oltre 200 macchine e la sua forza lavoro con oltre 8mila addetti in più.