Orio al Serio continua la crescita: maggio conferma il trend al rialzo

10:44

L’aeroporto di Milano Orio al Serio viaggia spedito verso il record di 14,5 milioni di passeggeri nel 2023, con 143 destinazioni, 40 Paesi serviti e 22 compagnie in attività. Dopo gli ottimi dati registrati fra gennaio ed aprile, anche maggio conferma la tendenza al forte rialzo sul 2019, con un +17,59% (pari a 1 milione 411mila passeggeri circa), portando il progressivo dei primi cinque mesi a +18,63% (6 milioni 209mila passeggeri).

"In questo periodo sono state attivate 21 nuove rotte - osserva Dario Nanna (nella foto), commercial aviation department Sacbo - e hanno trovato spazio tre nuove compagnie: flyDubai da marzo con un volo giornaliero su Dubai, Norwegian con un collegamento su Bergen da fine aprile e uno su Oslo dalla seconda metà di giugno, mentre dal 23 giugno Bergamo Orio al Serio sarà l’unico scalo in Italia ad avere un collegamento diretto con Tbilisi grazie a Georgian Airways”.



In vista dell’estate, Air Arabia porterà invece i suoi voli su Sharjah (20 minuti a nord da Dubai) da quattro a sette, con nuovi collegamenti per Kuala Lumpur e Bangkok, in aggiunta all’ampio network su India e Pakistan. Una spinta ulteriore per l’Oriente e l’Oceania, favorita pure dalla prosecuzione dei voli flyDubai attraverso Emirates. Fra le innovazioni di maggior successo, le 9 cabine Zzzleepandgo per il pernottamento a ore in aeroporto.