Sciopero a Heathrow in stand by, i sindacati valutano la nuova proposta sui salari

09:23

I primi due giorni di sciopero degli addetti alla sicurezza all’aeroporto di Heathrow per ora sono scongiurati. L’astensione dal lavoro di oltre 2mila addetti avrebbe dovuto tenersi il 24 e 25 giugno come parte di un pacchetto che prevedeva oltre un mese di stop distribuito su tutta l’estate e concentrato prevalentemente nei weekend.

Tuttavia nella serata di ieri è arrivata in extremis una nuova offerta legata alle richieste dei lavoratori, ovvero un adeguamento salariale. La proposta, si legge su ttgmedia, sarebbe di un incremento di oltre 11 percentuali. A questo punto le sigle sindacali hanno deciso di prendere in considerazione la proposta e sottoporla al giudizio degli iscritti: se ci sarà il via libera per il principale scalo londinese verrà scongiurata una lunga estate di passione.