Turkish arriva a quota 13 negli Stati Uniti: dall'autunno volo anche su Detroit

12:06

Doppio colpo tra Oriente e Occidente per Turkish Airlines. Dopo avere siglato un importante accordo di code sharing con IndiGo, il vettore tusco si prepara ora al lancio della sua tredicesima destinazione negli Stati Uniti, Detroit.

Il collegamento da Istanbul prenderà il via il prossimo mese di novembre e inizialmente avrà tre frequenze alla settimana, che saliranno a quattro dalla fine dell’anno. La rotta verrà effettuata utilizzando un B787-9.



Con il nuovo volo Turkish intende anche catturare i bacini di Medioriente, Asia e Nord Africa per i voli in connessione. Importante, in questo senso, anche il nuovo accordo con IndiGo, si legge su Italiavola, in quanto il code share comprende anche i voli verso gli Stati Uniti.