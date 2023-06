16:40

Problemi ai servizi online di Wizz Air. Da diverse ore risultano inaccessibili i sistemi di prenotazione dei voli sul sito ufficiale della compagnia aerea.

Pubblicità

Causa dei disservizi, fa sapere il vettore in un avviso pubblicato sul portale, sarebbe un problema ai server.



Per l’acquisto dei voli, la compagnia aerea consiglia quindi di utilizzare l’applicazione mobile Wizz App o, in alternativa, di provare a collegarsi alla piattaforma nelle prossime ore.