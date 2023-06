Emirates e Kenya Airways, accordo di interlinea: i vantaggi per i passeggeri

14:19

Sono 28 le destinazioni della rete di Kenya Airways raggiungibili dai clienti di Emirates grazie alla nuova partnership di interlinea siglata dai due vettori. I passeggeri potranno utilizzare Nairobi come gateway per volare su destinazioni quali Nampula, Bangui, Bujumbara, Kigali, Dzaoudzi, Lubumbashi, Kinshasa, Kilimanjaro, Juba, Zanzibar, oltre a molti altri punti regionali in Africa.

Inoltre, nell'ambito dell’accordo bilaterale, i passeggeri di Emirates che viaggiano via Dubai potranno anche prenotare un itinerario con biglietto singolo da o per Mombasa. “Il Kenya - commenta Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates - è un gateway strategico nel nostro network africano e questo nuovo accordo di interlinea migliorerà la connettività per i clienti di Emirates e offrirà loro più scelte di viaggio in tutto il continente”.



Kenya Airways ha appena lanciato collegamenti diretti tra Mombasa e Dubai, dando la possibilità ai propri clienti di scegliere tra 4 voli settimanali. L'aeroporto internazionale Moi di Mombasa rappresenta il secondo hub, oltre al Jomo Kenyatta, da cui il vettore collega i passeggeri direttamente agli Emirati Arabi Uniti. Attualmente Kenya Airways opera dieci voli settimanali per Dubai da Nairobi utilizzando un mix di B737-800 e il Dreamliner B787-800.