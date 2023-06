Air Transat: riparte oggi la rotta stagionale Lamezia-Toronto

11:50

Con l’avvio questa mattina del primo collegamento diretto del 2023 tra Lamezia e Toronto operato da Air Transat, si completa il quadro dei voli italiani del vettore canadese. Lo schedule di quest’anno prevede infatti da metà giugno a metà settembre due voli giornalieri (su Toronto e Montreal) da Roma Fiumicino e, da Venezia, due frequenza alla settimana su Montreal e una su Toronto.

Il volo dalla Calabria avrà una frequenza settimanale (il giovedì) e resterà attivo fino alla fine di settembre, confermandosi anche quest’anno come unico volo tra la regione e il Canada. Anche questa tratta viene operata con gli A330 della flotta che possono avere 346 o 375 posti in entrambi i casi con 12 posti in Classe Club.