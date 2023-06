Finnair gioca d'anticipo, le novità della stagione estiva 2024

12:46

Si rafforza il network europeo di Finnair, che per il periodo 31 marzo-26 ottobre 2024 introdurrà nuovi collegamenti tra l’hub di Helsinki e le destinazioni dell’Europa settentrionale e centrale, oltre a quelle del Giappone.

Fra le novità, in Polonia il collegamento con Wroclaw a partire dal 2 aprile 2024, l’incremento delle tratte per Cracovia, la reintroduzione dei voli per Danzica e la nuova rotta su Breslavia in Polonia meridionale, dove hanno sede diverse grandi aziende finlandesi e asiatiche. In Norvegia il vettore aumenterà i voli su Tromsø e Trondheim e riaprirà la tratta fra Helsinki e Bergen con scalo a Stoccolma e Arlanda, operata prima della pandemia.



Sarà inoltre disponibile un’ulteriore tratta operata al mattino da Helsinki ad Arlanda e più frequenze per Billund, in Danimarca. Per quanto riguarda la Germania, invece, verranno incrementate le partenze per Düsseldorf e Amburgo e, nel Regno Unito e in Irlanda, Finnair amplierà la sua offerta di voli verso Manchester, Dublino ed Edimburgo.



In Giappone, poi, la compagnia ha intenzione di potenziare le frequenze sia verso Tokyo Narita, sia alla volta di Osaka.