14:23

Gli Stati Uniti fanno un passo in avanti per la sicurezza in volo. Una nuova legge degli States imporrà ai vettori di installare una seconda barriera sugli aerei per 'difendere' la cabina di pilotaggio.

I vettori non dovranno tuttavia correre immediatamente ai ripari intervenendo su tutti gli aerei delle loro flotte. Innanzitutto il decreto della Federal Aviation Administration, come riporta ttgmedia.com, entrerà in vigore solo tra due anni; e poi si applicherà unicamente alle nuove consegne di aerei.



Inoltre non sarà applicata alle compagnie aeree di altri Paesi che volano negli Stati Uniti. Tuttavia, dal momento che i vettori a stelle e strisce dovranno avanzare questa richiesta ai produttori, non è da escludere che l'innovazione sia inserita negli aeromobili avendo così una diffusione maggiore.



La nuova norma prevede di fornire ulteriore sicurezza quando la porta viene aperta durante il volo. Il costo stimato dell'intervento dovrebbe essere di circa 35mila dollari per aereo e dovrebbe coinvolgere 121 compagnie aeree.