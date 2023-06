Torino Caselle: nuovo collegamento in bus dalla città con Flibco.com

19:29

Ha preso il via il nuovo collegamento tra il centro di Torino e l’aeroporto di Torino Caselle operato da Flibco.com. Corse ogni 30 minuti a partire dalle 3,30 del mattino, sette giorni su sette, per raggiungere lo scalo cittadino in 25 minuti.

Il collegamento non ha fermate intermedie, ma nel futuro potranno essere effettuate delle variazioni in base alla domanda del mercato.



“Per la piena soddisfazione dei propri viaggiatori – si legge in una nota della società -, ogni passeggero può cancellare e riprogrammare il proprio viaggio Flibco.com fino a 6 ore prima della partenza. Inoltre, il biglietto è valido anche per la corsa successiva rispetto a quella prenotata, un accorgimento che garantisce la totale tranquillità, anche in caso di ritardo dei voli”.